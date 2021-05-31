В Альметьевском районе РТ по технологии GPON подключат 10 тыс. домохозяйств

Частный сектор Альметьевска и ряд поселений Альметьевского района Татарстана будут оборудованы интернетом по технологии GPON. В общей сложности планируется подключить около 10 тыс. домохозяйств. Об этом сообщил начальник местного оператора связи Артем Надин в прямом эфире главы муниципалитета Тимура Нагуманова.

Подключение запланировано в селе Русский Акташ, второй части Урсалы и Нижней Мактамы, микрорайонах Дуслык и ДСРК.

«В прошлом году мы особенно остро ощутили нехватку скоростей на интернете, когда в конце марта — начале апреля началась пандемия. В тот период удаленная работа потребовала дополнительных ресурсов. Медные линии, которые исторически у нас остались, они, к сожалению, не поддерживают тот контент, который на сегодняшний день требует потребитель — невозможно смотреть YouTube, невозможно работать удаленно, так как медные линии имеют ассиметричный сигнал, что значительно усложняет пользование интернетом», — рассказал спикер о проблеме.

Надин уточнил, что в 2020 году было найдено решение, как обеспечить жителей, особенно частного сектора, удаленных населенных пунктов, деревень, качественной связью. Решением вопроса стала такая современная технология, как GPON.

«GPON — это по сути оптико-волоконная сеть, которая заходит напрямую в дом к абоненту. То есть без дополнительных каких-то устройств и приборов. Это прямая линия, которая не подвержена влиянию атмосферных явлений, дождей, осадков. Если по медной линии скорость идет порядка 14 мегабит, то GPON позволяет передавать сигнал на скорости 1 гигабит. То есть в сотни раз выше», — уточнил Надин.

В прошлом году были построены станции в четырех населенных пунктах — в Мактаме, на станции Калейкино, Урсале и Кульшарипово.

«Скорость в этих населенных пунктах стабильно поднимает до 500 мегабит и работает стабильно. Помимо интернета можно также смотреть кабельное телевидение. С этим в деревнях тоже есть проблемы», — объяснил начальник местного оператора связи.

В этом году использовать такие технологии запланировано в 10 тыс. домохозяйств — в Русском Акташе, микрорайоне Дуслык, районе ДСРК, во второй части Урсалы и в Нижней Мактаме. Также в центре города есть трехэтажные, четырехэтажные дома, где осталось подключение по медным проводам. В эти дома тоже планируют провести GPON.

По информации Надина, в этом году высокоскоростной интернет охватит Урсалу полностью, а в Нижней Мактаме — большую часть. В следующем году планируется охватить около 13 тыс. домохозяйств в сельских населенных пунктах.

«Это классная новость. Потому что много вопросов поступало и от Нижней Мактамы, и от Урсалы. Теперь жители будут обеспечены высокоскоростным интернетом», — резюмировал Тимур Нагуманов.