В Альметьевском районе РТ по нацпроекту отремонтируют более 18 км автодорог

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В Альметьевском районе РТ в этом году отремонтируют более 18 километров автодорог. Работы будут проведены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на пяти объектах, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«С этого года дорожные мероприятия реализуются в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», – отметили в министерстве.

В Альметьевском районе капитально отремонтируют участок автодороги Казань – Оренбург – ст. Калейкино от 0,0 до 6,9 км.

Кроме того, капремонт будет выполнен на участке автодороги Альметьевск – Азнакаево от 1,7 по 6 км. Ремонт также пройдет на участках автомобильных дорог Русский Акташ – Кузайкино, Альметьевск – Муслюмово и Альметьевск – Чупаево.

В России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.