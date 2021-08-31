В Альметьевском районе РТ планируется привить 80% взрослого населения

В Альметьевском районе Татарстана планируется привить 80% взрослого населения. На сегодняшний день привито 60% альметьевцев. Об этом в рамках проекта «12 этаж» в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову рассказал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«Если говорить о плане вакцинации, который мы сами для себя ставили, то мы уже близки к его достижению: 66 тысяч — это близко к половине от всего взрослого населения, проживающего в городе и районе. Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 60% — есть практика, что при достижении этих цифр вирусное заболевание перестает быть столь опасным и пандемия прекращается», — отметил гость агентства.

В Альметьевском районе по вакцинации с самого начала прививочной кампании организована системная работа. «Когда началась прививочная кампания, мы с нашими крупными промышленными предприятиями и трудовыми коллективами начали проводить работу по разъяснению необходимости вакцинации. Самое главное — это совместно объединенная коллективная работа, которая идет без принуждения, добровольно», — рассказал Нагуманов.

Однако в начале вакцинации руководство города и района столкнулось с тем, что многие не понимали, для чего нужна прививка, для многих это было чем-то новым, люди боялись.

«Многие люди относились с недоверием к вакцинации, однако, видя, что люди рядом прививаются, на примере своих друзей и знакомых коллег начинали понимать, что на самом деле ничего страшного в этом нет. Могу сказать на своем примере: я один и первых в районе, и, наверное, в республике привился в декабре, а второй компонент вакцины поставил 11 января», — поделился глава района.

По его словам, срабатывает некий кумулятивный эффект: чем больше людей привито, тем больше людей начинает следовать этому примеру. Поэтому сегодня в Альметьевске пункты вакцинации максимально доступны для всех желающих привиться. Поставить вакцину можно в Альметьевской центральной районной больнице, поликлинике № 3 и медсанчасти ОАО «Татнефть». Кроме того, в крупном торговом центре города также работает пункт вакцинации.

«Мы сделали пункты вакцинации доступными во всех поликлиниках города, плюс мы договорились с нашим крупным торговым центром, где также развернут прививочный пункт. У нас есть выездные бригады, которые в постоянном режиме ездят по населенным пунктам. И жителям не нужно ездить, чтобы привиться, бригада приезжает к ним специально. Вот эта постоянная системная работа дает свой эффект. Мы пока не гордимся результатом. Мы считаем, что на самом деле необходимо достичь 60% и потом дойти до 80%. На данном этапе видим, что многие альметьевцы с пониманием относятся к вакцинации, и на сегодняшний день у нас достаточно большое количество привитых людей», — резюмировал Тимур Нагуманов.