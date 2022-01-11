В Альметьевском районе РТ от коронавируса привились более 128 тыс. человек

В Альметьевском районе Татарстана продолжается кампания по вакцинации от коронавируса Covid-19. На сегодняшний день в муниципалитете привито более 128 тыс. человек. Об этом во время прямого эфира в соцсети Instagram сообщил глава района Тимур Нагуманов.

По словам главы района, тревогу вызывает ситуация с пожилыми людьми. Они неохотно посещают поликлиники для вакцинации и предпочитают самоизолироваться дома, чтобы обезопасить себя.

«Я призываю еще раз побеспокоиться о старшем поколении. У кого есть пожилые родственники, провести с ними разъяснительную беседу, попросить, свозить их на вакцинацию. Для тех, кто не прошел вакцинацию, болезнь протекает тяжело. Прививка доказала свою эффективность, серьезных осложнений она не вызывает», — отметил Нагуманов.

По словам главы города, хотя сейчас в Альметьевске по ковидной ситуации наблюдается затишье, «красная» зона в Альметьевской центральной районной больнице продолжает функционировать, там в том числе находятся пациенты в тяжелом состоянии.

«К сожалению, возможно, ситуация нас опять ждет непростая. Я призываю задуматься о близких людях», — призвал Нагуманов.

Помимо Альметьевской ЦРБ, поликлиники №3, медсанчасти «Татнефти» и торгового центра «Панорама» в Альметьевске работают десять дополнительных пунктов вакцинации.