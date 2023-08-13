В Альметьевском районе РТ опрокинулась «ГАЗель» с рабочими, три человека в больнице

Фото: © Очевидцы

Сегодня утром в Альметьевском районе РТ произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились 8 человек. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

В районе семи утра вблизи села Калейкино микроавтобус «ГАЗель» совершил опрокидывание в кювет. Как рассказали люди, в автобусе находилась бригада строителей из Белоруссии.

Фото: © Очевидцы

По словам пассажиров, во время поездки водителю стало плохо, он потерял сознание.

В результате ДТП пострадали три человека, их увезли на скорой.