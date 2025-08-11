news_header_top
Политика 11 августа 2025 10:59

В Альметьевском районе РТ объявили о новом кадровом назначении

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

Сегодня на общегородском совещании руководитель исполнительного комитета Альметьевского района Татарстана Гюзель Хабутдинова объявила о новом кадровом решении: на должность заместителя руководителя исполкома по социальной работе назначен Фанис Муртазин.

Фанис Муртазин родился 8 августа 1992 года в Альметьевске. Окончил Институт государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в Москве по направлению «Государственное и муниципальное управление», получив степень магистра.

Муртазин – опытный управленец, имеющий за плечами более семи лет работы на руководящих должностях.

Как уточнили в пресс-службе администрации, новый замруководителя исполкома будет курировать вопросы, связанные с социальной защитой, здравоохранением, образованием, культурой, спортом и молодежной политикой. Перед ним стоят важные задачи по реализации социальных программ, поддержке участников специальной военной операции и их семей, представителей социально уязвимых слоев населения, а также обеспечению доступности качественных социальных услуг для всех жителей Альметьевского района.

«Поздравляем Фаниса Флоридовича с назначением и желаем успешной работы на благо города и района!» – сказала Гюзель Хабутдинова.

#альметьевский район рт
