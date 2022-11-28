В Альметьевском районе РТ мамам мобилизованных мужчин вручили продуктовые наборы

В Альметьевске матерям мобилизованных мужчин вручили продуктовые наборы. В них вошли рис, гречка, чай, конфеты, сгущенное молоко, вафли, тушенка, шпроты. Передача таких подарков, приуроченая ко Дню матери, продолжается и сегодня в сельских поселениях, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе главы района.

Всего в Альметьевске раздали 112 подарков.

«Целью было не столько раздать продукты, сколько окружить матерей вниманием», — отметили в администрации.

Также для матерей района состоялся праздничный концерт. «Самое прекрасное слово на земле — мама. Это первое слово, которое произносит человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно. У мамы самые ласковые и нежные руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце — в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. И сколько бы не было лет — пять или пятьдесят, — каждому человеку всегда нужна мама, ее ласка, ее взгляд, прикосновение добрых маминых рук», — обратился к сидящим в зале женщинам ведущий.

На сцене выступил вокально-инструментальный ансамбль «Яшьлек» под руководством заслуженного работника культуры РТ Фариды Нуриевой, заслуженный работник культуры РТ, лауреат премии имени Габдуллы Тукая Роберт Андреев, народный ансамбль танца «Элмэтем», группа «Булэк» и многие другие.