В Альметьевском районе РТ дорожники обновили более 15 км автодороги Казань — Оренбург

В Альметьевском районе Татарстана дорожники обновили более 15 километров автодороги Р-239 Казань — Оренбург. Работы провели на 231–240 км и 249–255 км трассы на подъезде к Альметьевску и на его обходе, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Специалисты уложили защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 сантиметра, а также досыпали обочины, частично заменили борткамень и нанесли горизонтальную дорожную разметку», — говорится в сообщении.

Кроме того, на автодороге Казань — Оренбург в Альметьевском районе проводится капремонт участка с 208 по 215 км. Этот отрезок дороги планируется довести до норматива второй категории. На объекте уже приступили к укладке асфальтобетонного покрытия и заменили водопропускные трубы. Здесь также отремонтируют дорожное покрытие на пересечениях и примыканиях.

Более того, для безопасности обустроят переходно-скоростные полосы и установят около 8 километров барьерного ограждения. А для жителей села Кузайкино отремонтируют две посадочные площадки.

В этом дорожно-строительном сезоне предполагается отремонтировать 3 километра данного участка, а оставшиеся 4 километра введут в эксплуатацию уже в ноябре следующего года.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».