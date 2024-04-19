В Альметьевском районе приступят к ремонту 36 дворов за 409 млн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С будущего понедельника, 22 апреля, в Альметьевском районе стартуют работы по благоустройству территорий по республиканской программе «Наш двор». Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в городе и районе будет отремонтировано 36 дворов на сумму 409 млн рублей.

В Альметьевске будут благоустроены дворы по улицам Ризы Фахретдина, Тукая, Ленина, Клары Цеткин, Маяковского и других. Также большой ремонт пройдет в девяти дворах поселка Нижняя Мактама.

Перед началом работ в каждом дворе жителям будет представлена детальная план-схема. Весь комплекс благоустройства традиционно включит шесть видов работ: ремонт дорог и тротуаров, установку скамеек и урн, хозяйственно-бытового оборудования, детского и спортивного оборудования на покрытии из песка, организацию наружного освещения, контейнерных площадок.

«К каждому двору применяем индивидуальный подход, находим уникальные решения и осуществляем их в дальнейшем для качественного строительства территорий. Список объектов, вошедших в программу текущего года, сформирован по итогам голосования, которое прошло в апреле-мае 2023 года на портале Госуслуг РТ, учитывая обращения жителей», — прокомментировал глава района Тимур Нагуманов.

В 2022 году по республиканской программе «Наш двор» в Альметьевском районе было обустроено 77 территорий, в 2023-м — 41. Всего за время действия программы в муниципальном образовании предстоит облагородить 532 двора.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис республики Рустам Минниханов. В 2024-м по «Нашему двору» благоустроят 833 придомовые территории. В этом году лимит составляет 10 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Традиционно весной начинается планирование программы на последующие годы, в том числе по общественным пространствам и дворовым территориям. Напомним, с 15 марта по 30 апреля жители смогут определить, какие новые объекты появятся в городах. Отдать свой голос можно на gorodsreda.tatar.ru, в приложении «Услуги РТ», на портале uslugi.tatar.ru