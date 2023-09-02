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Происшествия 2 сентября 2023 12:09

В Альметьевском районе при столкновении с фурой погиб водитель легковушки

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Сегодня вечером на трассе Казань – Оренбург произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в республиканской госавтоинспекции, водитель КамАЗа не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с Geely.

От полученных травм водитель легковушки погиб. Его 10-летняя пассажирка госпитализирована.

#смертельное дтп
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