В Альметьевском районе при столкновении с фурой погиб водитель легковушки

Сегодня вечером на трассе Казань – Оренбург произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в республиканской госавтоинспекции, водитель КамАЗа не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с Geely.

От полученных травм водитель легковушки погиб. Его 10-летняя пассажирка госпитализирована.