В Альметьевском районе пожарные тушат тлеющий полигон ТБО

В 10. 22 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Альметьевском районе РТ произошло тление на полигоне ТБО, который находится в двадцати километрах от города. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

К тушению были привлечены шесть автоцистерн и 27 сотрудников Альметьевского гарнизона.

Как стало известно агентству, в 12.19 пожарным удалось локализовать тление на площади 600 кв. метров.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

«Для ликвидации тления ТБО необходимо прекратить доступ кислорода, то есть сверху должен быть слой инертного материала. Для засыпки грунтом подрядная организация привлекла три погрузчика, три бульдозера, экскаватор и двенадцать самосвалов», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В настоящее время угрозы распространения нет. Никто не пострадал.