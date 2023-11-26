В Альметьевском районе построят установку по производству полимерной серы

В Альметьевском районе начнется строительство установки по производству полимерной серы. Проект получил положительное заключение экспертов, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Площадь участка под строительство составляет 9,1 га, он расположен на территории действующего объекта ПАО «Татнефть». Участок расположен неподалеку от сел Старое Суркино, Миннебаево и Васильевка.

За несколько этапов исследований не выявлено археологических предметов и других признаков наличия объектов культурного наследия, которые могли бы находиться на этой территории.

Полимерная, или нерастворимая, сера — это основное сырье в области шинной и резинотехнической промышленности. Помимо этого, ее применяют при производстве стройматериалов, к примеру серных бетонов, асфальтобетонов. Полученные материалы затем используют в транспортной, гидромелиоративной, гидротехнической и других отраслях строительства.