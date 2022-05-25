В Альметьевском районе последний звонок прозвучал для 3 тыс. выпускников

Сегодня в школах Альметьевска проходят последние звонки. В прямом эфире глава района Тимур Нагуманов отметил, что «сегодняшний праздник ознаменован легким волнением».

«Мне посчастливилось побывать на последнем звонке в школе №2. И сегодня вечером планирую посетить инженерный лицей, где пройдет вечернее мероприятие», — отметил градоначальник.

В 2022 году в Альметьевском районе 971 выпускников 11-го класса, из них 958 сдают ЕГЭ, 13 учеников сдают государственный выпускной экзамен. Выпускников 9-го класса — 2 083, они сдают ОГЭ.

«Дорогие выпускники, скоро у вас начнется новая ступень в жизни, вы покинете школьный порог, пойдете учиться дальше, начнется настоящая взрослая жизнь. Я уверен, что каждый из вас будет вспоминать школу с теплотой, трепетом. Я желаю удачи и успехов в сдаче экзаменов, найти свою дорогу в жизни. Уверен, что у вас все получится!» — сказал Тимур Нагуманов.