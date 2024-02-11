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В Альметьевском районе погиб нефтяник, прокуратура начала проверку
У деревни Калейкино в Альметьевском районе произошло ЧП, в результате которого погиб нефтяник. По данному факту прокуратура Татарстана начала проверку, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, у нефтяной скважины произошел разрыв пневмокомпенсатора, осколок которого задел тело одного из рабочих. Мужчина погиб на месте.
«Организована проверка соблюдения требований охраны труда. Причины и обстоятельства происшествия выясняются», – указали в ведомстве.
На место происшествия выезжал зампрокурора Альметьевска Сергей Карамзин.
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