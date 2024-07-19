В Альметьевском районе по нацпроекту завершили реконструкцию Дома культуры

В селе Ямаши Альметьевского района благодаря национальному проекту «Культура» завершена реконструкция Дома культуры. В торжественном открытии приняли участие министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова и глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Гости осмотрели обновленное здание клуба, посетили библиотеку, музей и кабинеты, где уже совсем скоро будет «кипеть» творческая жизнь села.

«Этот объект настолько масштабный и многопрофильный, что это событие не только для одного села, это событие для всего района. Ремонт выполнен. Объект обновился. Главная задача теперь — наполнить обновленный Дом культуры жизнью, сделать его центром притяжения для всех жителей: детей, молодежи, работающих жителей», — отметил Тимур Нагуманов.

Глава района поблагодарил руководство страны, республики и нефтяников за помощь и поддержку в реализации этого проекта. В Доме культуры заменили окна, двери, системы отопления, водоснабжения и канализации, установили пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Произведены ремонтные работы по замене кровли.

Ирада Аюпова подчеркнула важность национальных проектов. Их реализация – проявление заботы со стороны государства о создании комфортных условий для людей, в том числе в сельской местности.

«Замечательно, что наша страна заботится о каждом человеке и стремится создать комфортные условия для всех нас. Мы строим театры, ремонтируем музеи, возводим сельские дома культуры. Хочется надеяться, что это внимание государства к будущему поколению и будущему нашей страны сохранится как можно дольше», — отметила министр.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, обновление культурного учреждения обошлось в 56,3 млн рублей. Из бюджета РФ было выделено 34 млн рублей, средства Татарстана составили 22 млн.

В здании СДК находятся сельский исполнительный комитет, Совет ветеранов, дом культуры, библиотека, музей и почтовое отделение. Также здесь функционируют восемь клубных формирований: три для детей до 14 лет и одно для молодежи до 35 лет. В клубе работают народный хоровой коллектив «Околица» и образцовый вокальный ансамбль «Родничок».

В 2023 году проведено 193 мероприятия с охватом более 5,7 тыс. участников.

Поддержка культуры в селе остается важным и приоритетным направлением деятельности района, республики и страны в целом. Строительство новых и модернизация имеющихся учреждений культуры — это еще один шаг в деле создания комфортных условий жизни на селе.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты: «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».