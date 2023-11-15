Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Альметьевском районе открыли мемориальную доску бойцу СВО
В Ямашском поселении Альметьевского района открыли мемориальную доску рядовому Алексею Комбарову, погибшему при выполнении боевой задачи в зоне СВО.
Алексей Комбаров — рядовой, водитель автомобильного взвода роты материального обеспечения 30-й отдельной мотострелкозой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.
Алексей родился 13 июня 1984 года в Альметьевском районе, в селе Ямаш. Закончил местную школу, затем училище. В 2014 году ушел на службу по контракту.
14 сентября 2022 года был призван Центральным военным округом для прохождения военной службы. 6 ноября 2022 года геройски погиб в зоне специальной военной операции. Алексей Комбаров посмертно награжден орденом Мужества.
«Алексей Комбаров в ходе службы проявил отвагу и мужество. Свою жизнь он посвятил беззаветному служению Родине и до последнего дня остался верен воинской присяге», — отметил в своем выступлении замглавы Альметьевского района Марат Гирфанов.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, супруга бойца Флорида Вахидова приняла участие во втором проекте «Жены Героев». Открытие выставки запланировано в этом месяце.
Фото: пресс-служба Альметьевского района.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»