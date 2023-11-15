В Альметьевском районе открыли мемориальную доску бойцу СВО

В Ямашском поселении Альметьевского района открыли мемориальную доску рядовому Алексею Комбарову, погибшему при выполнении боевой задачи в зоне СВО.

Алексей Комбаров — рядовой, водитель автомобильного взвода роты материального обеспечения 30-й отдельной мотострелкозой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.

Алексей родился 13 июня 1984 года в Альметьевском районе, в селе Ямаш. Закончил местную школу, затем училище. В 2014 году ушел на службу по контракту.

14 сентября 2022 года был призван Центральным военным округом для прохождения военной службы. 6 ноября 2022 года геройски погиб в зоне специальной военной операции. Алексей Комбаров посмертно награжден орденом Мужества.

«Алексей Комбаров в ходе службы проявил отвагу и мужество. Свою жизнь он посвятил беззаветному служению Родине и до последнего дня остался верен воинской присяге», — отметил в своем выступлении замглавы Альметьевского района Марат Гирфанов.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, супруга бойца Флорида Вахидова приняла участие во втором проекте «Жены Героев». Открытие выставки запланировано в этом месяце.

СВО проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.