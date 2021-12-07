В Альметьевском районе от Covid-19 вакцинировано почти 120 тыс. взрослого населения

В Альметьевске продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. На данный момент привито более 119 тыс. взрослого населения. Об этом во время прямого эфира сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«Вакцинация продолжается на всех объектах города, которые мы развернули дополнительно — для того, чтобы вакцинироваться в период острого ажиотажа», — отметил Нагуманов.

Он напомнил, что привиться от Covid-19 можно во всех поликлиниках, торговом центре и даже в здании исполкома.

Градоначальник в очередной раз порекомендовал всем жителям района вакцинироваться, особенно людям старшего поколения, которые находятся в особой группе риска. «Для них вакцинация не просто желательна, а крайне рекомендована. Если пожилые люди заболевают — то болеют очень тяжело, мы часто теряем этих людей, как бы трагично это ни звучало», — сказал глава района.