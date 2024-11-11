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В Альметьевском районе опрокинулся «КамАЗ» с нефтью
В Альметьевском районе недалеко от села Русский Акташ опрокинулся нефтевоз. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.
По словам очевидцев, водитель «КамАЗа» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. К счастью, разлива нефти из емкости удалось избежать. Предварительно, водитель не пострадал.
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