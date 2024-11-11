news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 11 ноября 2024 20:35

В Альметьевском районе опрокинулся «КамАЗ» с нефтью

Скопировать ссылку

Фото: Очевидцы

В Альметьевском районе недалеко от села Русский Акташ опрокинулся нефтевоз. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

По словам очевидцев, водитель «КамАЗа» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. К счастью, разлива нефти из емкости удалось избежать. Предварительно, водитель не пострадал.

Фото: Очевидцы

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100