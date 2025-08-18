В Альметьевском районе назначен новый начальник Управления гражданской защиты

Рустам Сафин возглавил муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Альметьевского муниципального района». Представила нового руководителя заместитель главы района Роза Афлятунова.

«Мы все осознаем важность гражданской защиты в наше время. Поэтому надеемся, что Рустам Рафаилович сможет оперативно разобраться в текущих планах и основных направлениях работы, стоящих перед муниципалитетом. Уверена, что он быстро освоится в новой должности и добьется положительных результатов. У него действительно есть необходимый потенциал и стремление к работе», – подчеркнула она.

Профессиональный путь Рустама Сафина связан с Альметьевском и нефтехимической отраслью. Он прошел путь от подсобного рабочего до руководителя, занимая ответственные должности в НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», ООО «ППН-Сервис», УК «Шешмаойл», АО «Нефтеавтоматика» и АО «Булгарнефть». Работал и в московской компании ООО «ПКФ ТОП-СЕНС». До назначения руководил производственно-техническим отделом «Булгарнефти».