Общество 7 апреля 2026 08:04

В Альметьевском районе начнется ремонт дорог по нацпроекту

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

В Альметьевском районе в 2026 году отремонтируют два крупных участка региональных дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщили в муниципалитете, в федеральную программу включены участок автодороги «Альметьевск – Муслюмово» и участок дороги «Кузайкино – Нурлат – Дальняя Ивановка». Общая протяженность обновляемого покрытия превысит 7 км.

Отмечается, что работы предусматривают капитальный ремонт дорожного полотна.

В администрации района добавили, что в ближайшее время будет сформирован и опубликован перечень дорог местного значения, где также запланированы ремонтные работы.

К реализации проектов планируется приступить с началом дорожно-строительного сезона.

Напомним, что в 2026 году Татарстан продолжает участие в реализации 45 региональных проектов в составе 12 национальных проектов. Около 54 млрд рублей будет направлено на реализацию национальных проектов в Татарстане.

#национальные проекты
