В Альметьевском районе начнется ремонт дорог по нацпроекту
В Альметьевском районе в 2026 году отремонтируют два крупных участка региональных дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Как сообщили в муниципалитете, в федеральную программу включены участок автодороги «Альметьевск – Муслюмово» и участок дороги «Кузайкино – Нурлат – Дальняя Ивановка». Общая протяженность обновляемого покрытия превысит 7 км.
Отмечается, что работы предусматривают капитальный ремонт дорожного полотна.
В администрации района добавили, что в ближайшее время будет сформирован и опубликован перечень дорог местного значения, где также запланированы ремонтные работы.
К реализации проектов планируется приступить с началом дорожно-строительного сезона.
Напомним, что в 2026 году Татарстан продолжает участие в реализации 45 региональных проектов в составе 12 национальных проектов. Около 54 млрд рублей будет направлено на реализацию национальных проектов в Татарстане.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.