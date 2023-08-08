В Альметьевском районе на новую птицеферму доставили 9 тыс. гусей и уток

В Альметьевском районе Татарстана рядом с селом Юкале недавно открылась новая птицеферма. Здесь содержатся 20 тысяч голов несушек, а также 9 тысяч гусей и уток. О новом объекте во время прямого эфира рассказал глава района Тимур Нагуманов.

«Фермер ведет очень интересный проект. Здесь 9 тыс. гусей и интересная картина, когда они все находятся на выгуле в пруду. Пруд заполнен огромным количеством белой птицы. Также там появляется птичник, который будет производить яйца под известным брендом наших местных предпринимателей», — поделился глава района.

Глава района выразил надежду, что в скором времени вся эта продукция начнёт появляться на прилавках.

«В первую очередь обещают куриные яйца. Я знаю, что Альметьевск съедает в день в разы больше яиц, чем будет способна производить это ферма, но я думаю, что наша местная продукция обязательно будет пользоваться популярностью», — отметил он.

В планах увеличить количество кур до 40 тысяч, а гусей и уток до 12 тысяч. «У фермеров большие планы. Будем надеяться, что все они обязательно реализуются», — заключил руководитель района.