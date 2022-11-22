В Альметьевском районе на 99-м году жизни скончалась участница войны Анна Трофимова

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

В Альметьевском районе Татарстана ушла из жизни участница Великой Отечественной войны Анна Трофимова, ей было 98 лет. Похоронили ветерана в ее родном селе Тихоновка, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе главы Альметьевского района.

Анна Васильевна Трофимова родилась 15 октября 1924 года. До войны училась в школе, потом работала конюхом в колхозе.

В мае 1943 года 19-летняя девушка ушла добровольцем в армию. После окончания курсов она получила звание ефрейтора и прибыла в зенитный артиллерийский полк, который обеспечивал охрану коммуникаций железных дорог, узлов, мостов и других важных объектов. Вскоре Анна стала разведчицей и сумела отличиться при освобождении города Сарны Ровненской области Украины. Служила до самой Победы и только в 1946 году демобилизовалась.

Вернувшись домой, Анна Трофимова вышла замуж и родила двоих детей. Первое время трудилась в колхозе, а затем перешла в охрану «Татнефти» и проработала на предприятии 14 лет до выхода на заслуженный отдых.

За проявленный героизм награждена орденом Отечественной войны II степени (1985), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», благодарственным письмом Маршала Советского Союза Рокоссовского и другими наградами.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что шесть дней назад в Альметьевске на 99-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны Фатыма Яхина.