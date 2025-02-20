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Происшествия 20 февраля 2025 15:14

В Альметьевском районе лось погиб после наезда машины

В Альметьевском районе автомобилист сбил лося на дороге. Инцидент произошел вчера вечером. Как сообщают водители в соцсетях, после столкновения лось пролежал на дороге несколько часов.

После получения сообщения о ДТП сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам прибыли на место вместе с районным ветеринаром. Однако спасти пострадавшего лося, увы, не удалось – животное скончалось от полученных травм. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

#в дтп сбили лося #альметьевский район
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