В Альметьевском районе лось погиб после наезда машины

В Альметьевском районе автомобилист сбил лося на дороге. Инцидент произошел вчера вечером. Как сообщают водители в соцсетях, после столкновения лось пролежал на дороге несколько часов.

После получения сообщения о ДТП сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам прибыли на место вместе с районным ветеринаром. Однако спасти пострадавшего лося, увы, не удалось – животное скончалось от полученных травм. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.