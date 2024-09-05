В Альметьевском районе легковушку смяло после ДТП с кроссовером, три человека пострадали

Три человека пострадали в ДТП возле села Верхний Акташ в Альметьевском районе РТ. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы произошедшего.

ДТП произошло накануне вечером. На трассе «Лада» 12-й модели столкнулась с кроссовером Hyundai Tucson. Троих человек, в том числе одного ребенка, увезли медики скорой помощи.