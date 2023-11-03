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В Альметьевском районе иномарка насмерть сбила лошадь и жеребенка
Накануне вечером в Альметьевском районе РТ иномарка насмерть сбила лошадь с жеребенком. Данный факт «Татар-информу» подтвердили в Госавтоинспекции Татарстана.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, инцидент произошел недалеко от Альметьевска. В результате удара сильно пострадала передняя часть иномарки. Как сообщают пользователи, водитель автомобиля жив.
К сожалению, животные от полученных травм скончались на месте.
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