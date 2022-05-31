В Альметьевском районе к ЕГЭ допущены 959 детей

Школьники Альметьевского района Татарстана начали сдавать ЕГЭ по разилчным предметам. В частности, 30 и 31 мая русский язык сдали 959 человек. Об этом во время прямого эфира сообщил глава района Тимур Нагуманов.

«Тридцатого мая сдавали русский язык в форме ЕГЭ 497 учеников. Тридцать первого мая сдавали русский язык 462 человека. Всего к ЕГЭ допущено 959 детей», — рассказал мэр.

Второго июня пройдет экзамен по профильной математике, сдавать его будут 494 выпускника. На следующий день, 3 июня, состоится экзамен по базовой математике, сдавать его будут 465 выпускников.

Тимур Нагуманов пожелал учащимся удачи. «Для одиннадцатиклассников это очень волнующие дни, когда все мысли только об экзаменах. Завершите этот важный этап, к которому вы шли одиннадцать лет. Желаем вам успехов. Уверен, у вас всё получится», — сказал мэр.

Родителям чиновник посоветовал беречь нервы и сохранять силу духа, отметив, что взрослые волнуются еще сильнее детей. «Скоро будем подводить итоги. Надеюсь, результаты у нас будут хорошие», — заключил глава района.