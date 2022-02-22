В Альметьевском районе дошколята призвали водителей соблюдать ПДД

Сотрудники ГИБДД и работники ГБУ «БДД» вместе с воспитанниками детского сада в Альметьевском районе РТ напомнили водителям об основах безопасного поведения на дороге.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Особое внимание было уделено повышению культуры поведения на дороге, необходимости использовать ремни безопасности и детские автокресла, а также вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Дошколята обратились к водителям с призывом беречь жизни и здоровье детей и вручили им тематические памятки. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.