news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
22 февраля 2022  11:59
Павел Климчак

В Альметьевском районе дошколята призвали водителей соблюдать ПДД

news_top_970_100

 

Сотрудники ГИБДД и работники ГБУ «БДД» вместе с воспитанниками детского сада в Альметьевском районе РТ напомнили водителям об основах безопасного поведения на дороге.

 

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Особое внимание было уделено повышению культуры поведения на дороге, необходимости использовать ремни безопасности и детские автокресла, а также вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах.

 

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Дошколята обратились к водителям с призывом беречь жизни и здоровье детей и вручили им тематические памятки. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

#безопасность дорожного движения
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное