В Альметьевском районе дорожники реализуют проекты более чем на 2 млрд рублей

В Альметьевском районе Татарстана дорожники реализуют проекты более чем на 2 млрд рублей. Об этом в рамках проекта «12 этаж» в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову рассказал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«Это хорошая сумма. Наиболее крупные проекты — автодорога на федеральной трассе Казань — Оренбург, которая проходит через Альметьевский район. На ней идет реконструкция двух участков, на одном из них — полная замена основания дорожного полотна. Также реконструируются региональные дороги на участке, соединяющем Альметьевск и Заинск», — рассказал глава района.

По словам Нагуманова, дороги ремонтируются и в городе.

«Наши нефтяники — компания „Татнефть“ — всегда чутко реагируют на наши просьбы. Когда в дорожном фонде города на что-то не хватает, они обычно нас поддерживают. Именно благодаря этому в Альметьевске основные дороги и проезды в хорошем состоянии. Если приехать в город, можно оценить, что он едет и не стоит в пробках из-за ям и дыр на дорогах», — отметил он.

Однако, напомнил он, проблемы с дорогами сохраняются в частном секторе: «Не везде там хорошие дороги, но мы постепенно эту работу тоже ведем».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Альметьевске рассматривают возможность строительства перрона в черте города.