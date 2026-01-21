В Альметьевском районе более 13 тыс. молодых жителей оформили «Пушкинскую карту»

Глава Альметьевского муниципального района Гюзель Хабутдинова подвела итоги реализации федеральной программы «Пушкинская карта» за 2025 год, отметив ее высокую востребованность среди молодежи. По ее словам, держателями карт стали более 13 тыс. юных жителей района. Об этом сообщает пресс-служба района.

Как сообщила Хабутдинова, за 2025 год молодые жители Альметьевска приобрели свыше 62 тыс. билетов на культурные мероприятия. Рост интереса к программе она связала с ее доступностью и широким выбором событий.

«Пушкинская карта» – это уникальная инициатива, которая с 2025 года реализуется в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Программа позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи, концертные площадки и кинотеатры. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей, которые ежегодно зачисляются пользователю.

Для оформления карты необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», а ознакомиться с перечнем мероприятий можно на портале «Культура.РФ».

«Приглашаю молодежь активно использовать средства карты на посещение выставок, кинопремьер и спектаклей, а родителей – помочь детям в оформлении этого полезного цифрового продукта», – добавила Гюзель Хабутдинова.