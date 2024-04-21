В Альметьевском районе благоустроят родник 18 века

В микрорайоне Урсала Альметьевского района РТ облагородят родник «Холодный ключ». По словам местных жителей, родник был здесь в момент основания Урсалы. Они утверждают, что источник появился в середине восемнадцатого века. Для урсалинцев он важен. Качество воды проверяется Санэпидстанцией регулярно.

Ранее жители микрорайона выступали против его благоустройства. Дело в том, что место привлекает любителей отдыха на природе. Территория вокруг замусорена, а саму беседку отдыхающие как-то раз едва не пустили на дрова — пытались разжечь костер.

«Когда беседка есть, она ни к чему хорошему не приводит. Молодежь собирается, мусор, бутылки везде валяются», — рассказала председатель ТОС-22 микрорайона Урсала Дильбар Яматова.

На днях состоялась встреча жителей микрорайона и представителя Водоканала. Выслушав доводы проживающих здесь, было решено убрать зону отдыха, а сам родник облагородить.

«Эту беседку мы пока уберем, здесь мы все благоустроим, покрасим. Плиту поменяем, обсыплем тропинку щебенкой. С этой стороны дорогу сделаем, и поставим шлагбаум», — поделился планами начальник ОКС Водоканала Игорь Алеев.

«Если облагородить, это, мне кажется, будет постоянно поддерживаться порядок. И люди будут радоваться и родник чистый с хрустальной водой», — говорит Яматова.

Благоустройство начнется после майских праздников. Официального открытия не предусмотрено.