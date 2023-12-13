В Альметьевском и Бавлинском районах Татарстана завершилась реконструкция двух мостов

Мост в Бавлинском районе РТ

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

В двух районах Татарстана завершилась реконструкция двух мостов. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции госстройнадзора, которая выдала обоим объектам заключение о соответствии требованиям проектной документации.

В Альметьевском районе обновлено инженерное сооружение близ деревни Ак-Чишма, на автомобильной дороге «Подъезд к деревне Ак-Чишма», км 1+970.

Мост в Алметьевском районе РТ. Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

Также готов к эксплуатации мост через реку Сула на автодороге «Казань — Оренбург — Дмитриевка — Поповка», км 11+505. Объект расположен у села Поповка в Бавлинском районе.

Согласно проекту, был предусмотрен демонтаж существующих конструкций моста и возведение нового мостового перехода. Реконструкция началась весной и осуществлялась в три этапа. Длина нового сооружения составила 30,72 метра, ширина — 9,80. Покрытие двухслойное, асфальтобетонное. Автомобильная дорога является двухполосной, ширина проезжей части равна 6 метрам.