В Альметьевском драмтеатре прошла премьера спектакля «Фәхрине үтереп ташладылар»

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Накануне, 13 апреля, в Альметьевском драмматическом театре прошла премьера спектакля «Фәхрине үтереп ташладылар» («Час суда»). Пьеса основана на сюжете романа известного в Татарстане журналиста и писателя Равиля Сабыра. Напомним, что это произведение заняло третье место в литературном конкурсе, объявленном Комиссией при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. К слову, премьера состоялась в рамках празднования 50-летия писателя. Режиссером спектакля стал Александр Далматов.

Интересно, что постановка прошла в рамках киноспектакля, когда часть действий происходила на сцене, а часть – на экране. Данный формат стал довольно необычным для татарского театра – первый эксперимент такого рода.

На премьеру пришли многие известные деятели культуры и искусства, а также журналистики Татарстана. С приветственным словом к зрителям и участникам обратились председатель Союза журналистов Ильшат Аминов, председатель Союза писателей Ркаил Зайдулла, а также представители конгресса татар и многие другие.

Спектакль «Фәхрине үтереп ташладылар» рассказывает о трех бывших однокашниках по имени Галимджан, Хамис и Ильгизар. Спустя 20 лет после окончания университета они собираются в люкс-номере одной из лучших гостиниц. Там к ним присоединяется Диляра, в которую в молодости все трое парней были влюблены. Причем их связывает не только игра в КВН, но еще и трагичная история. Однажды в ходе драки с уличной шпаной умирает один из нападавших — подросток по кличке Кипиш. Следствие приходит к выводу, что в убийстве виновен капитан кавээнщиков Кадыр, хотя друзья знают, что это не так. После суда жизнь раскидывает всех в разные стороны и вот спустя 20 лет их собирает таинственный незнакомец.