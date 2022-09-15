В Альметьевском драмтеатре пройдут Дни татарстанского кино

В конце сентября в Альметьевском государственном татарском драмтеатре на Днях татарстанского кино представят новинки республиканского кинематографа: пройдет показ фильмов, в которых приняли участие артисты учреждения. После просмотра актеры пообщаются со зрителями. Об этом «Татар-информу» сообщили в информационном центре драмтеатра.

В конце августа в Москве в Центральном Доме кинематографистов, детской библиотеке и кинотеатре «Поклонка» столичная публика уже посмотрела девять кинолент. Альметьевцы смогут увидеть три из них. Откроются показы 28 сентября фильмом «Исәнмесез?»/ «Живы ли вы?» режиссера Ильдара Ягафарова.

Сюжет ленты следующий: живет традиционная татарская семья, встречается с родными, друзьями, при общении хорошо общаются друг с другом и после каждый возвращается в свою жизнь. Когда же один из родственников нуждается в помощи, происходит метаморфоза.

В фильме снялись девять альметьевских артистов: Айзиль Фазлиев, Рифат Ахмадеев, Энже Сайфутдинова, Фаиль Сафиуллин, Лейсан Ахмадеева, Алмаз Шагимарданов, Гульназ Юсупова, Рафик Тагиров, Раушания Файзуллина.

А 29 сентября в театре состоится показ сразу двух кинолент. Фильм «Остазбика», где снялись Мадина Гайнуллина, Динар Хуснутдинов, Энже Сайфутдинова (режиссер Ренат Каримов-Сайга). Название переводится «жена муллы», «учительница».

Героиня – милая, скромная, добрая, великодушная татарская женщина, выросшая в семье священнослужителя, вышла замуж за муллу. Отсутствие собственных детей причиняет ей нескончаемые душевные страдания. Оставить мужа без наследника она не хочет, поэтому решает пересилить себя и разделить любимого мужа с другой женщиной.

Второй фильм, который увидит публика 29 сентября, — «Сомбел» сразу от двух режиссеров: Рашида Маликова из Узбекистана и Рамиля Фазлиева из Татарстана. Он снят по книге «Сагынырсын, мин булмам» («Сюмбуль») челнинской писательницы Зифы Кадыровой.

В основе семейной драмы судьба деревенской девушки, обманутой любимым. Она уехала от него в Среднюю Азию, где родила ребенка и выучилась на врача. В фильме снялся актер Альметьевского театра Динар Хуснутдинов.