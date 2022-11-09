В Альметьевском драмтеатре пройдет бенефис старейшего актера – Камиля Валеева

10 ноября в Альметьевском драматическом театре состоится бенефис старейшего актера, заслуженного артиста России и Татарстана Камиля Валеева. Как рассказали «Татар-информу» в театре, народному артисту РТ 80 лет исполнилось в сентябре. Однако бенефисный спектакль пройдет в ноябре, в разгар 78-го театрального сезона.

Зрителям будет представлена одна из последних работ мэтра сцены — исполнение роли Василия Игнатьевича в спектакле «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович.

На подмостках Альметьевского театра артист блистает с 1964 года. А в непростые для экономики страны годы с 1997-го по 2004-й был главным режиссером Альметьевского татарского драматического театра.

Работал над произведениями «Роковая тайна» Ралифа Кинзябаева, «Юность, сердце обжигая...» и «Озорные девчата» Фоата Садриева, «Охотники за любовью» Ильшата Юмаголова, «Возмездие» Данила Салихова, «Выходили бабки замуж!» Флорида Булякова, «Соловушка моя» Геннадия Исхакова.

Репертуарный лист Камиля Валеева широк и разнопланов. В юности режиссеры часто давали ему роли героев-любовников. Опорой для этого стали талант, стать, приятная внешность. Вскоре амплуа расширилось.

Юбиляр и поныне на сцене играет и почтенных старцев, и антиподов положительных героев, и тех, кого называют «сорви-голова».

В Альметьевском театре Камиль Валеев встретил свою судьбу — актрису Луизу Султанову — романтическую героиню. На сцене супружеская пара частенько работали в одном и том же спектакле в различных ипостасях, доказывая многогранность творческих личностей.

Для бенефисного показа коллеги приготовили для юбиляра и зрителей сюрпризы. Один из них — небольшой фильм о мастере сцены Камиле Валееве.