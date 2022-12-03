В Альметьевском драмтеатре появилось новое арт-пространство

14 декабря для зрителей официально распахнет двери новое арт-пространство в помещении музея Альметьевского драматического театра. Как рассказали «Татар-информу» в информационном центре, театральный музей хотели обновить уже давно.

Стеллажи, места хранения экспонатов и сама комната уже устарели. В августе прошел ремонт, было закуплено новое оборудование. Теперь здесь современный интерьер, используются новые технологии для представления истории, экспонатов.

Специально для данного пространства здесь запускается проект «Театр — территория...», — сокращенно ТТ. Он будет развиваться в трех направлениях: «Театр — территория диалога. Актер», «Театр — территория диалога. Партнер», «Театр — территория свободы». В программе ТТ — встречи с популярными актерами, сторителлинг, читки, вечера театральных баек, тематические мастер-классы и многое другое.

В декабре в рамках проекта «Театр — территория...» артисты представят первую программу «Кораб түгел дөньям, көймә генә» (дословно в переводе на русский язык «Мой мир не корабль, лишь лодка»).

Программа составлена по творчеству артистки Резеды Сафиной. Она пишет стихи о любви, расставании, смысле жизни, перемежая глобальное и личное восприятие. Наряду с ретропроизведениями зазвучат и современные песни. Живое исполнение от артистов Альметьевского театра: вокал, баян, домбра, кубыз. По словам автора программы, «красота маленькой души способна перевернуть мир».

Попасть в арт-пространство на определенную программу можно и по «Пушкинской карте». Вход в музей — бесплатный для всех, кто пришел на вечерние спектакли в Альметьевский театр.