В Альметьевском драмтеатре открылось новое арт-пространство

В Альметьевском драматическом театре, в помещении музея, на средства гранта открылось новое арт-пространство. Музей изменился полностью не только внешне, но и концептуально, рассказали «Татар-информу» в культурном учреждении.

Теперь здесь можно не только узнать историю Альметьевского театра, но и проводить различные мероприятия: лекции, перформансы, концерты, мастер-классы, читки. В сиденьях амфитеатра, где располагаются зрители, оборудована система хранения фондов музея.

По словам специалиста по учету музейных предметов Альметьевского театра Асии Ахметшиной, прошлые выставочные стеллажи морально устарели. На смену им пришли шкафы с электронными замками, с очень хорошим освещением. Экспозиция меняется раз в месяц.

В этот раз она была посвящена творческой программе актрисы Резеды Сафиной «Кораб түгел дөньям, көймә генә» (дословно в переводе на русский язык «Мой мир не корабль, лишь лодка»).

На стендах зрители увидели носители информации прошлых лет: VHS-кассеты, дискеты, пленки фотоаппаратов, а также источники извлечения информации. Часть из них принес из собственной коллекции артист Нафис Газиев. Так, на открытии можно было послушать пластинку на радиоле, совмещающей в себе бабинный магнитофон, проигрыватель и радио.

Программа составлена по творчеству артистки Резеды Сафиной, которая пишет стихи о любви, расставании, смысле жизни, перемежая глобальное и личное восприятие. Наряду с ретро-произведениями звучали и современные песни. Живое исполнение от артистов Альметьевского театра: вокал, баян, домбра, кубыз. По словам автора программы, красота маленькой души способна перевернуть мир.

Попасть в арт-пространство на определенную программу можно и по «Пушкинской карте». Вход в музей бесплатный для всех, кто пришел на вечерние спектакли в Альметьевский театр.