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В альметьевской школе отреставрировали уникальную скульптуру «Пионеры»
Сегодня в Новокашировской школе Альметьевского района прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Глава муниципального образования Тимур Нагуманов посетил мероприятие, поздравил учащихся и педагогов с началом нового учебного года и пожелал успехов в учебе. Он также отметил высокий уровень преображения школы после проведенного капитального ремонта.
На территории образовательного учреждения был отреставрирован постамент «Пионеры», установленный в 1973 году в честь открытия здания. Эта скульптура является объектом культурного наследия.
В самой школе обновили актовый зал, пищеблок и столовую. Полностью заменены инженерные сети, обновлен и утеплен фасад здания, заменена крыша. Кроме того, было построено новое здание спортивного зала и теплый переход.
«Хороший, достойный уровень получила школа. Внутри уютно, комфортно. Она оборудована по современным стандартам, дополнительно было закуплено оборудование. В классах очень классно и здорово. Есть теперь и столовая и актовый зал», — подчеркнул Тимур Нагуманов.
В новом учебном году здесь будет обучаться 135 школьников, в том числе 11 первоклассников.
В прошлом году в День знаний в Альметьевске открыли обновленную школу №1 имени М. К. Тагирова, рассчитанную на 990 учеников. Реконструировать старейшее учебное заведение в городе и создать современный общеобразовательный комплекс было решено по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. После ремонта учреждение получило статус лицея.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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