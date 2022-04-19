В Альметьевской ЦРБ впервые удалили камень из мочевого пузыря без разрезов

В Альметьевской центральной районной больнице провели уникальную операцию – эндоскопически удалили камень мочевого пузыря и сделали трансуретральную резекцию аденомы предстательной железы. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе администрации Альметьевского района.

В альметьевскую больницу поступил пациент 64 лет с жалобами на учащенное мочеиспускание, ночные позывы и тянущие боли над лоном. В анамнезе – мочекаменная болезнь. Врачи решили оперировать.

Операцию провели на новой видеоэндоскопической стойке с применением лазера и биполярной плазменной резекции.

Такое хирургическое вмешательство проводится без разрезов, через маленькие проколы, следовательно восстановление после операции происходит быстрее.

«Подобные операции до этого проводились лишь открытым путем. Уникальность операции для Альметьевска в том, что сейчас нет необходимости ездить в Казань, как раньше. Отныне на юго-востоке Татарстана в рамках ОМС есть возможность проводить подобные операции у нас в Альметьевске», – отметили в пресс-службе.

На лечение можно попасть по направлению из поликлиники. Прием больных идет еженедельно в среду в 13.00 в поликлинике №1 ЦРБ, в 109-ом кабинете.