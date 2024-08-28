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В Альметьевской ЦРБ назначили нового главврача
Исполняющим обязанности главного врача Альметьевской центральной районной больницы стал 39-летний Ильдар Рахимуллин. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.
Рахимуллин окончил Казанский государственный медицинский университет. Свою профессиональную карьеру он начал в 2006 году в МКДЦ Казани. С 2024 года и по настоящее время является сердечно-сосудистым хирургом в отделении сердечно-сосудистой хирургии казанской горбольницы №7 имени Садыкова.
Отмечается также, что Ильдар Рахимуллин награжден дипломом «50 лучших инновационных идей для РТ», Благодарностью Министра Здравоохранения Республики Татарстан и обладает патентом «Способ защиты миокарда от ишемии фармакологическим раствором и аутокровью в модификации по дель Нидо при лечении приобретенных пороков митрального клапана».
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