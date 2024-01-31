В Альметьевской центральной больнице откроется новое приемно-диагностическое отделение

1 февраля в Альметьевске запустится в работу новое приемно-диагностическое отделение Центральной районной больницы. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального образования.

Глава района Тимур Нагуманов отметил, что реализация данного проекта стала возможна при поддержке Правительства республики. «Раисом РТ был поддержан наш план по кардинальному пересмотру внутренней логистики. За короткий срок строителями было построено совершенно новое, очень современное здание приёмно-диагностического отделения. То есть это то место, куда будут приезжать автомобили скорой медицинской помощи либо будут обращаться жители за экстренной неотложной помощью», — рассказал Нагуманов во время прямого эфира.

Он отметил, что ремонт в ЦРБ проходит этапами.

«Мы планируем наконец-то уже начать работу приёмно-диагностического отделения центральной районной больницы. Ремонт в больнице проходит этапами, так как все здание больницы невозможно сразу закрыть на капитальный ремонт, больных попросту негде будет лечить», — сказал он.

Также глава муниципального образования рассказал, как будет налажена работа лечебного учреждения. На первом этаже будет проводиться полная диагностика пациента при поступлении. На втором этаже расположены операционный и реанимационный залы. Третий этаж служит переходом в основной корпус стационара. Там же будет размещен зал лечебно-восстановительной медицины и ЛФК, который будет работать, в том числе, с бойцами, возвращающимися со спецоперации. Здесь же будут получать помощь жители, попавшие в неприятные жизненные ситуации.

«Это очень современный комплекс, совсем скоро он уже начнет работать. И это даст нам возможность продолжить ремонт в основном здании стационара», — заключил Нагуманов.