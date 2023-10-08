В альметьевский штаб «Своих не бросаем» поступило свыше 2 тыс. обращений

В штаб «Своих не бросаем» города Альметьевска поступило свыше 2 тыс. обращений с начала его создания — с объявления частичной мобилизации, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района РТ.

Волонтеры штаба оказывают поддержку не только самим бойцам, но и их семьям.

Активисты говорят, что помогают семьям участников СВО, пока их мужчины служат на передовой. Так, на днях они накололи дрова и сложили их в поленницы для семьи военнослужащего.

Заявки на адресную помощь близким военнослужащих принимаются по телефону горячей линии 8(8553) 26-01-01.

Специальная военная операция (СВО) проводится с 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин не раз выражал уверенность в достижении целей спецоперации.

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