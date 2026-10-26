В Альметьевске зональный тур фестиваля «Безнен заман» завершился гала-концертом

Фото: пресс-служба фестиваля «Наше время – Безнең заман»

В альметьевском ДК «Нефтьче» состоялся гала-концерт, завершивший зональный тур фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман». Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

На протяжении двух дней, 23 и 24 октября, на сцене Дворца культуры творческие номера представляли молодые сотрудники предприятий и организаций из Азнакаевского, Актанышского, Алексеевского, Альметьевского, Бавлинского, Лениногорского, Новошешминского, Нурлатского, Сармановского, Спасского, Черемшанского и Чистопольского районов Татарстана. В номинациях «Хореография», «Музыка» и «Минута славы» соревновались 257 участников – солисты и творческие коллективы.

На торжественном открытии гала-концерта к собравшимся обратился заместитель главы Альметьевского района РТ Рамиль Закиров. «Хочу поблагодарить членов жюри, педагогов и наставников за то, что вы делаете для культуры в нашей стране, в нашей республике. „Безнең заман“ – это сказка, которую претворяет в жизнь наша работающая молодежь. Несколько месяцев они думают о фестивале и живут им», – сказал он.

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Дмитрий Гуськов провел параллель между фестивалем и семьей: «В Республике Татарстан папа – это промышленность, которая добывает деньги, а мама – это социальная сфера, которая тратит деньги. А кто же участники конкурса? Это душа всей нашей республики, всей промышленности, социальной и бюджетной сферы. Я считаю, что именно душа сделает нас чуточку лучше».

В свою очередь заместитель министра по делам молодежи РТ Владислав Усанов сделал акцент на активном взаимодействии министерств, ведомств и общественных организаций республики, благодаря которым фестиваль и продолжает жить.

«За годы фестивальной деятельности выросли те, кто стартовал в этом фестивале еще совсем молодым. А это значит, что фестиваль живет, выполняет важнейшую функцию и является флагманским проектом молодежной политики республики! Когда ради общей цели разные отрасти, предприятия и организации, министерства и ведомства объединяют свои усилия, когда люди работают над талантами своих наследников, тогда возникает успех», – выразил уверенность чиновник.

Председатель межрегиональной профсоюзной организации «Татнефть Профсоюз» Рифдар Хамадьяров признался, что вдвойне рад поздравить участников фестиваля, поскольку в прошлом году команда этого профсоюза стала обладателем Гран-при. «<...> наша победа в прошлом году стала настоящим праздников для команды, которая 10 лет принимала участие в фестивале. Поэтому желаю успехов всем в нынешнем году», – подчеркнул он.

Фестиваль растет и развивается благодаря помощи и поддержке руководителей муниципалитетов. Одним из почетных гостей мероприятия стал глава Новошешминского района РТ Егор Тарнавский, чье внимание и поддержка, по словам новошешминских артистов, всегда творчески окрыляют и вдохновляют.

В пресс-службе фестиваля заявили, что выступающие поразили зрителей разнообразием тем и номеров – юмористических и лиричных, искрометных и философских, а особенно проникновенными получились выступления, посвященные Году воинской и трудовой доблести.

Кульминацией мероприятия стала торжественная церемония награждения лучших исполнителей и коллективов. В общекомандном зачете первое место разделили профсоюз Чистопольской ЦРБ и «Татнефть Профсоюз». Вторым стал исполнительный комитет Новошешминского района РТ. Нурлатская территориальная первичная профсоюзная организация ПАО «Татнефть» заняла третье место. Лауреаты получили дипломы, памятные подарки и приглашения на суперфинал фестиваля, который пройдет в ноябре в Казани.

Следующий зональный этап состоится 6 и 7 ноября в Зеленодольске, в Центре культуры, искусства и народного творчества имени Горького. Фестиваль «Наше время – Безнең заман» проходит при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.