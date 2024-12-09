«Воины тыла»: жены и матери бойцов СВО из Альметьевска получили благодарственные письма

Исполняющая обязанности руководителя исполнительного комитета Альметьевского района Гюзель Хабутдинова в День Героев Отечества вручила благодарственные письма матерям и женам бойцов специальной военной операции.

Руководитель города отметила, что эти женщины, являясь настоящими воинами тыла, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и вяжут теплые носки для солдат.

Также в этот день 50 юных горожан Альметьевска вступили в ряды Юнармии. Подростки приняли присягу и дали клятву всегда быть верными своему Отечеству и юнармейскому братству.

С приветственным словом к юнармейцам обратились Гюзель Хабутдинова и военный комиссар района Радиф Камалеев.

«Герои Отечества служат примером для подражания молодому поколению. Сегодня наши ребята будут произносить клятву, вступая в ряды юнармейцев. Это важное и значимое событие останется в их памяти и сердцах на всю жизнь», — отметила Гюзель Хабутдинова.

«Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России — эти слова из клятвы юнармейца становятся девизом ребят, который сегодня, в День Героев Отечества, обретает особый смысл», — сказал военком.

9 декабря в России отмечается День героев Отечества. В этот день в нашей стране чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы — людей, чьи выдающиеся дела, свершения и поступки навсегда будут вписаны в историю нашей страны.