В Альметьевске завершено строительство детского сада по нацпроекту «Демография»

В микрорайоне Урсала в Альметьевске завершено строительство нового детского сада, возведение которого стало возможным благодаря национальному проекту «Демография». Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил глава района Тимур Нагуманов.

«Завершили стройку нового детского сада в микрорайоне многодетных — „Алсу“ на 140 мест. Детский сад обошелся бюджету в более чем 180 млн рублей. Это, конечно, очень классный подарок, который наш город получает к Новому году», — отметил мэр.

Градоначальник выразил уверенность, что в этот детский сад малыши будут ходить с большим удовольствием. Группы начнут работать сразу после новогодних праздников.

«Это очень современный красивый детсад, который не может не радовать не только детей, но и, конечно, родителей», — сказал Нагуманов.

Также в 2021 году в Альметьевске отремонтированы одна школа и три детских сада, в 13 школах отремонтированы пищеблоки, закуплено новое оборудование.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда» и другие.