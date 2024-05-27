В Альметьевске заведующую детсадом подозревают в афере на 700 тысяч рублей

В Альметьевске правоохранительные органы выявили факты мошенничества и служебного подлога, совершенные заведующей одного из местных детских садов, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

По данным следствия, в период с 2017-го по 2022 год 48-летняя руководительница дошкольного учреждения вносила в табели учета рабочего времени шести сотрудниц заведомо ложные сведения о якобы выполненных ими работах по дополнительным ставкам.

На основании этих недостоверных табелей женщина необоснованно начисляла денежные средства на общую сумму более 674 тысяч рублей, которые впоследствии присваивала себе для личного использования.

Следственным управлением СК РФ по Татарстану возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и служебном подлоге.