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Происшествия 19 сентября 2024 18:56

В Альметьевске заведующую детсада будут судить за начисление фиктивных премий

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48-летняя жительница Альметьевска с 2017 по 2022 годы работала заведующей детского сада в Альметьевске. Она вносила недостоверные сведения о рабочем времени в табель, в связи с чем работникам начислялись фиктивные премии.

Излишне выплаченные деньги подчиненные возвращали заведующей. Таким способом она похитила более 670 тыс. рублей.

Как сообщает Прокуратура Татарстана, женщину обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве. Свою вину она не признает.

#Мошенничество #Альметьевск #Прокуратура РТ
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