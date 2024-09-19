В Альметьевске заведующую детсада будут судить за начисление фиктивных премий

48-летняя жительница Альметьевска с 2017 по 2022 годы работала заведующей детского сада в Альметьевске. Она вносила недостоверные сведения о рабочем времени в табель, в связи с чем работникам начислялись фиктивные премии.

Излишне выплаченные деньги подчиненные возвращали заведующей. Таким способом она похитила более 670 тыс. рублей.

Как сообщает Прокуратура Татарстана, женщину обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве. Свою вину она не признает.