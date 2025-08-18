В Альметьевске зарегистрировали брак с соблюдением татарских традиций

Фото: пресс-служба ЗАГС РТ

Самобытность, яркий колорит, уникальная культура и многовековые традиции остаются неотъемлемой частью жизни татарского народа, благодаря чему татарская свадьба сохраняет особую привлекательность и сегодня. 15 августа в Альметьевском управлении ЗАГС состоялась регистрация брака Салахутдинова Фларида Сагировича и Галембековой Фариды Фаритовны. Об этом сообщает пресс-служба ЗАГС РТ.

Для торжества невеста выбрала оригинальный татарский национальный костюм. После официальной регистрации начальник управления ЗАГС Ильсия Зубаирова поздравила молодоженов и вручила им книгу «Татар-Милли ашлары».