В Альметьевске заработало творческое пространство «Открытые мастерские»

Фото предоставлено организаторами проекта «Открытые мастерские»

В Альметьевске открылось творческое пространство «Открытые мастерские», ставшее продолжением паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Об этом «Татар-информу» рассказали организаторы программы.

В арт-резиденции будут собираться не только художники, но и просто люди, которым близко современное искусство. Инициатива призвана сделать творчество доступнее для альметьевцев и сформировать в городе локальное сообщество.

Фото предоставлено организаторами проекта «Открытые мастерские»

Придумали это творческое пространство бюро «Новь» и петербургский Институт исследования стрит-арта, тогда как реализовать его помогла компания «Татнефть». Прийти в арт-мастерские может любой желающий, участие в событиях проекта является бесплатным.

«Мы планировали открыть арт-резиденцию, когда только начинали работать в Альметьевске. Это произошло <...>. Очень важно, что хозяевами „Открытых мастерских“ будут люди, родившиеся и живущие в Альметьевске. Все резиденты мастерских очень — талантливые люди, которые идут по пути поиска своего стиля, художественного языка. И <...> здесь будет место, в котором они смогут развиваться», — заметила руководитель бюро «Новь» Полина Еж.

Фото предоставлено организаторами проекта «Открытые мастерские»

«Примечательна история и самого здания: это помещение бывшего склада НГДУ, построенного в 60-х годах. Архитектор Мария Гусева в проекте постаралась сохранить советскую индустриальную эстетику — сохранена планировка, кран-балка в оригинальном цвете, плитка и дверь в столярной мастерской и других помещениях. Здание построено из чупаевского камня, локального альметьевского камня, и внутри открыты фрагменты оригинальной кладки», — поделилась она деталями облика места, где разместились арт-мастерские.

«Миссия „Открытых мастерских“ — создать открытое пространство для поддержки локальных художников, творческих мастеров и исследователей, которые смогут представить локальное современное искусство, находясь во взаимодействии с культурным, природным и социальным наследием региона», — подчеркнула в свою очередь куратор проекта Анастасия Степанова.

Фото предоставлено организаторами проекта «Открытые мастерские»

Сейчас в мастерских работают восемь художников-резидентов. Они будут реализовывать проекты по таким направлениям, как текстиль, скульптура, уличное искусство, живопись и графика.

Для жителей и гостей города, а также самих резидентов каждый месяц в мастерских будут организовывать творческие лаборатории от профессиональных современных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Красноярска и других городов. Приглашенные художники совместно с локальными специалистами будут проводить мастер-классы и лекции по фотографии, уличному искусству, прогулкам, работе с сообществами и так далее.

Фото предоставлено организаторами проекта «Открытые мастерские»

В день открытия арт-резиденции состоялись первые мастер-классы от резидентов и приглашенных гостей для горожан: по «нестандартному рисованию» от Анны Гибадуллиной, по тафтингу от Анелии Шарифуллиной и Ильнура Нураева, по каллиграфии от Сергея Лепяцкого, по стикербомбингу от Евгения Дерябина, по скульптуре от Нинель Миннахметовой, по работе с кожей от Руслана Шакурова, по ботаническим наблюдениям от Юлии Левин из Санкт-Петербурга.

В конце года в «Открытых мастерских» состоится большая выставка, где будут представлены результаты работы резидентов. Также ежемесячно в арт-резиденции будет собираться клуб разговорного татарского языка. Ознакомиться с ближайшими мероприятиями и записаться на участие в них можно на страницах проекта в социальных сетях и по электронной почте: almetstudios@yandex.ru.