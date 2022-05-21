В Альметьевске запустят интерактивную просветительскую программу «PROMузыку» для молодежи

На базе Дворца культуры «Нефтьче» с сентября 2022 года по январь 2023 состоится цикл интерактивных просветительских концертов Edutainment-программы «PROMузыку» для школьников и молодежи. Она предполагает создание условий для личностного развития детей школьного возраста и молодежи, их музыкального просвещения. Инструментом в достижении этой цели станут интерактивные концерты-лектории с мультимедийным сопровождением.

«Предполагается, что музыкальное просвещение будет ориентировано и на тех, кто занимается музыкой, и на детей, которых до сих пор она не интересовала. Планируем, что мероприятия будут проходить не в зале, а в камерной аудитории, чтобы можно было выстроить с детьми тесный контакт», — рассказала «Татар-информу» о концепции проекта генеральный директор Автономной некоммерческой организации поддержки творческих инициатив «Образование и Культура: Новации и Открытия» Лилия Садриева.

Она подчеркнула, что технология «обучение через развлечение», используемая в проекте, облегчит восприятие и усвоение нового материала, повысит доступность музыкально-просветительских программ для детей и подростков, в том числе, с инвалидностью и ОВЗ.

В течение года юные слушатели познакомятся с образцами русской и зарубежной музыкальной классики в исполнении высокопрофессиональных музыкантов, узнают интересные факты об исполняемых произведениях и их авторах, получат представление о музыкальных стилях и эпохах, познакомятся с современниками композиторов в других видах искусства.