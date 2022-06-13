В Альметьевске заложили капсулу в основание будущей православной гимназии

13 июня в Альметьевске на территории первого Храма святых апостолов Петра и Павла состоялась закладка капсулы второго корпуса православной гимназии во имя святого равноапостольного князя Владимира. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе главы Альметьевского района РТ.

Церемония прошла при участии епископа Альметьевского и Бугульминского Мефодия, главы Альметьевского района Тимура Нагуманова, представителей Альметьевской епархии, юных гимназистов, прихожан, жителей города и района.

На месте будущего объекта была зачитана Грамота и произнесена молитва. После свиток вложили в капсулу и, окропив святой водой, заложили в основание второго корпуса гимназии.

Будущая гимназия рассчитана на 120 учеников, это 11 классов по 12 человек. В школьную программу будут входить светские науки с православным компонентом. В начальных классах будут преподаваться основы православной веры, церковнославянские языки и церковное пение. В среднем звене будут добавлены уроки латинского и греческого языка, а также логика.

«В этой школе будет закладываться духовная основа, и мы видим, что в это непростое время нам этого очень не хватает. В нашей республике мы никогда не отмечаем первенства той или иной религии. Мы идем вместе, и Татарстан всегда был примером и образцом для подражания многим странам и регионам. Я думаю, что сегодняшнее начало великого дела послужит еще одним шагом к развитию духовности в нашем обществе», — обратился к присутствующим Владыка Мефодий.

Тимур Нагуманов согласился, что сегодняшнее событие знаменует, насколько многонационален и дружен народ Татарстана.

«У нас полное взаимопонимание и дружба. Благодарю за это нашу епархию. Со своей стороны, мы будем оказывать поддержку. Спасибо нашим нефтяникам и компании „Татнефть“, которые всегда оказывают посильную помощь. Всех с праздником! Желаю этому проекту процветания!» — поздравил он.

После официальной части состоялось выступление архиерейского хора кафедрального собора Казанской Божией матери. Юные гимназисты прочли стихи.

Строительство гимназии происходит при попечительстве Московского патриархата и Альметьевской и Бугульминской епархии. Окончание работ планируется к 2023 году.